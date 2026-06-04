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«Это такой честный жест». Смолов — о брачном контракте

«Это такой честный жест». Смолов — о брачном контракте
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Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своём отношении к браку.

«Потому что я в сознательном возрасте, опять же, вступал в брак. У меня есть какой-то накопленный капитал: мои материальные блага и так далее. И плюс, мне кажется, это [заключить брачный контракт] справедливо, если ваши отношения равноценные, полноправные и оба человека чем-то занимаются. Мне кажется, это такой честный жест. Хотя это был сложный разговор. Я считаю, что это лучше сделать, нежели как большинство ребят без палева пишут дарственные на родителей. Вот это, мне кажется, нечестно по отношению к партнёрам. Брачный договор — честно», — сказал Смолов в интервью Владу Аганову.

В прошлом году жена футболиста Карина Истомина рассказала, что перед свадьбой они заключили брачный контракт — по словам супруги Смолова, её не смутило условие, по которому после развода она не сможет претендовать на имущество мужа, даже несмотря на то, что у пары есть общий ребёнок — дочь Лора.

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