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Смолов рассказал о предложении тренера РПЛ вернуться в футбол в качестве игрока

Смолов рассказал о предложении тренера РПЛ вернуться в футбол в качестве игрока
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Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился информацией, что получил предложение от действующего тренера из клуба Российской Премьер-Лиги с возможностью вернуться в футбол в качестве игрока.

«Уже одно предложение рассмотреть возвращение последовало, как раз на лето. Скажу без имён, без клубов. Но я как раз позвонил действующему тренеру команды РПЛ, чтобы пригласить на свой подкаст по окончании сезона. И он у меня спросил: «Не хочешь ли рассмотреть возвращение? Тут нападающих особо нет, да и запросы у них такие. А так сборы пройдёшь, форму наберёшь, всё нормально будет», — сказал Смолов в интервью Владу Аганову.

Форвард летом 2025 года покинул «Краснодар», внеся свой вклад в победу чёрно-зелёных в Мир РПЛ. С тех пор 36-летний Смолов находится в статусе свободного агента. О завершении профессиональной карьеры футболиста он не объявлял.

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