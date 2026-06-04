Смолов назвал причины, по которым не возвращается в профессиональный футбол

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов объяснил, почему до сих пор не вернулся в профессиональный футбол.

«Я нахожусь на таком этапе, что прошлым летом я принял решение не искать себе место работы только из-за своих собственных впечатлений относительно футбола. Да, чудес не бывает, ресурс организма не бесконечен, но я могу соответствовать уровню на какое-то время. Даже находясь в стартовом составе, я могу 60 минут быть эффективен. Здесь вопрос в том, что я получал от футбол. Тот футбол, который сейчас происходит, не очень импонирует с точки зрения содержания. Очень мало мысли, больше бестолковой беготни, меньше мастерства. Мне как футболисту, с моим набором качеств, сложнее себя проявить. Сейчас на первый план выходят борьба, единоборства, какие-то бездумные совсем, очень много странных решений. Было совершенно по-другому», — сказал Смолов в интервью Владу Аганову.

Форвард летом 2025 года покинул «Краснодар», внеся свой вклад в победу чёрно-зелёных в Мир РПЛ. С тех пор 36-летний Смолов находится в статусе свободного агента. О завершении профессиональной карьеры футболиста он не объявлял.