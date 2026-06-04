Павел Мамаев оценил решение ЦСКА назначить Дмитрия Игдисамова главным тренером

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о решении ЦСКА назначить главным тренером клуба Дмитрия Игдисамова.

«Я провёл в ЦСКА шесть лет — с тех времён глобально ничего в плане руководящих постов не поменялось. Люди не глупые. Если они видят потенциал в Игдисамове и верят, что он может привести команду к поставленным задачам, почему нет? ЦСКА — клуб, где ты всегда будешь работать под давлением и всегда будут самые высокие задачи. Руководители всё видят. Они ведут его с академии», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игдисамов стал главным тренером ЦСКА 1 июня. Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «2+2».