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«Я взглядов патриархальных». Смолов рассказал, как познакомился с будущей женой Кариной

«Я взглядов патриархальных». Смолов рассказал, как познакомился с будущей женой Кариной
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Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился подробностями знакомства со своей женой, блогером Кариной Истоминой.

«Общение началось с обсуждения именно жизненного опыта, сложных ситуаций, преодоления себя, депрессий. И это как-то нас [с женой, Кариной Истоминой] так сблизило. Я влюбился сразу, и я такой подумал: «Блин, на самом деле она такая хрупкая, такая чувственная, хочется взять на себя ответственность, защитить её».

Я взглядов патриархальных. Для меня важно, чтобы [жена] была за мужем, то есть ответственность больше за благосостояние на стороне супруга, да при этом, сопли тоже было бы неплохо, чтобы кто-то вытер в какой-то момент», — сказал Смолов в интервью Владу Аганову.

Смолов и Истомина поженились летом 2023 года. У пары есть дочь Лора.

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