Мамаев: вокруг тренеров-иностранцев бегают, дают миллионы, а наш дважды проиграл — убирают

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев заявил, что за отечественных тренеров надо бороться, а на иностранцев тратятся деньги, но без результата.

«Такое ощущение, что сначала надо поработать с детьми и доказать свою состоятельность. Но давайте так: сколько выброшено денег на иностранцев за этот промежуток времени? Во-первых, наши специалисты изначально получают меньше. Во-вторых, они подвергаются в тысячу раз большей критике, чем приезжий иностранец. Приезжает иностранец — вокруг него все бегают. Возглавляет команду наш парень: «Он не умеет тренировать». Ну так нельзя! Боритесь за своих специалистов! Ты два раза проиграл — тебя убирают. А другим людям ставят зарплаты по несколько миллионов долларов, они проигрывают и не дают результат, спокойно собираются и уезжают домой. Такое себе отношение.

Мне обидно, что вообще не дают возможности российским молодым специалистам проявлять себя. В тренерстве тоже должна происходить смена поколений, как в футболе в целом: ты играешь до определённого возраста, после чего появляются молодые ребята, которые тебя вытесняют. У нас же получается, что плюс-минус одни и те же тренеры. Даже с момента, как я начал играть на профессиональном уровне, добавилось очень мало новых фамилий. Это самое большое сожаление», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.