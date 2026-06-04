Мамаев — о конфликте со Слуцким: никогда бы не поступил таким образом со своим футболистом

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев поделился подробностями о конфликте с действующим тренером китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.

«Очень сомневаюсь, знает ли кто-то эту историю целиком и полностью. Все подробности никогда не озвучивались. Что касается Леонида Викторовича, я в любом случае считаю, что он поступил неправильно по отношению ко мне. Это его дело. Я не хочу его осуждать и говорить, какой он плохой или нет. Просто это его тренерская мысль. Если он считает, что поступил правильно, это его позиция. Да, мы находимся в противостоянии мнений в той или иной ситуации. Я ненавижу словосочетание «я бы». Много раз убеждался, что, как только я это говорю, мне прилетает. Но по отношению к футболисту своей команды я бы таким образом не поступил», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Конфликт между Слуцким и Мамаевым, по словам футболиста, произошёл в 2011 году в ЦСКА. Тогда тренер отправил футболиста на неделю в дубль «по дисциплинарным причинам».