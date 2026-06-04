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Сборная Южной Кореи победила команду Сальвадора в товарищеском матче

Сборная Южной Кореи победила команду Сальвадора в товарищеском матче
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Сборная Южной Кореи победила команду Сальвадора в товарищеском матче со счётом 1:0. Игра прошла на стадионе «Америка Фёрст Филд» в рамках подготовки к чемпионату мира-2026.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Южная Корея
Окончен
1 : 0
Сальвадор
1:0 Кён – 57'    

Единственный мяч во встрече, состоявшейся в Сэнди, забил полузащитник Дон Ген Ли на 57-й минуте матча.

На чемпионате мира Южная Корея в группе A встретится с ЮАР, Мексикой и Чехией. Панама в квартете L сыграет с Англией, Хорватией и Ганой.

На ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, в них вызваны 1248 футболистов.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике в сроки с 11 июня по 19 июля.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата мира будут приостанавливать из-за молний.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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