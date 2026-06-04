«Не нужно стыдиться этого». Конате — о депрессии

Бывший защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся после гибели товарища по команде Диогу Жоты, а затем своего отца.

Хамади Конате — отец 27-летнего француза — умер после продолжительной болезни.

«Бывают спады, бывает депрессия. В футболе тоже можно страдать от депрессии, не нужно стыдиться этого. Правда, я часто слышал, как игроки говорили, что страдают от депрессии, а болельщики или посторонние люди не понимали этого, потому что «они много зарабатывают». Но нет, это ерунда, и не стоит так говорить.

Депрессия — это личное; она глубоко внутри тебя. Когда ты в депрессии, всё начинается в сердце, поднимается к мозгу и охватывает все тело.

Для меня это самое тяжёлое, и об этом нужно говорить.

Никогда не было момента, когда я чувствовал, что иду на поправку. Все эти трагические события произошли так быстро, и как только я чувствовал, что моя голова снова над водой, происходило что-то еще.

Меня поддерживали болельщики, которые исключительны в «Ливерпуле», мои товарищи по команде и, особенно, моя семья, но я также должен был научиться вставать на ноги самостоятельно, потому что команда нуждалась во мне больше, чем когда-либо, и я знаю, что мой отец хотел бы, чтобы я вернулся», — приводит слова Конате France Inter.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес объявил, что в случае его победы на президентских выборах именно Конате станет первым новичком клуба в летнее трансферное окно.