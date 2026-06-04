«Реал» хочет усилить состав дорогостоящим игроком «ПСЖ» в случае победы Переса на выборах

Президент «Реала» Флорентино Перес в случае победы на выборах намерен попытаться усилить полузащиту клуба подписанием португальца Жоау Невеша из «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Альберто Перейро из Onda Cero, опубликованном в аккаунте испанской программы Radioestadio Noche.

По информации источника, 21-летний португалец является приоритетной трансферной целью мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что в списке желаемых игроков «Реала» в предвыборной программе Переса фигурирует защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол.

Контракт Невеша с парижанами действует до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 140 млн. В завершившемся клубном сезоне Невеш провёл 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.