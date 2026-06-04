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Ираола подписал контракт с «Ливерпулем» — Романо

Ираола подписал контракт с «Ливерпулем» — Романо
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Испанский специалист Андони Ираола подписал контракт с «Ливерпулем» и стал главным тренером клуба. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, сделка подтверждена, а официальное объявление состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что испанский специалист подпишет контракт, рассчитанный на два года. 30 мая «Ливерпуль» объявил об уходе с поста главного тренера Арне Слота.

Последним клубом 43-летнего специалиста стал «Борнмут», который он покинул по окончании нынешнего сезона. Под руководством Ираолы «вишни» набрали 57 очков и расположились на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 60 очками занял пятое место. Испанец возглавлял «Борнмут» с лета 2023 года.

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