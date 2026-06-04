Капитан «ПСЖ» объяснил, почему утешал Габриэла после промаха с пенальти в ворота Сафонова

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос объяснил, почему вместо того чтобы праздновать с игроками красно-синих победу над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, подошёл к защитнику «канониров» Габриэлу Магальяйнсу, чтобы поддержать соотечественника после промаха в серии 11-метровых.

«Я был готов праздновать, но, когда побежал, увидел его прямо перед собой, и моя команда пробежала мимо него — та же картина, что и с моим пенальти в 2022 году. Именно тогда я почувствовал сочувствие, потому что сам пережил подобное (пенальти в послематчевой серии в рамках 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с Хорватией — 1:1, 2:4 пен. — Прим. «Чемпионата») и понимаю, какая это ответственность.

На следующий день он прислал мне сообщение с благодарностью за поддержку, объятия и слова, которые я сказал. Я сказал ему, что для меня это была самая большая победа в тот вечер, и мне было приятно видеть такую реакцию. Моя мама была горда… моя жена, моя семья, мои братья и сёстры. Для меня это был лучший титул в тот вечер. Игрок должен быстро переключаться на следующий вызов. Я не могу праздновать вечно, у нас уже есть другие дела впереди, и у него тоже», — приводит слова Маркиньоса Yahoo Sports.

Оба футболиста сыграют на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике в составе национальной команды Бразилии.