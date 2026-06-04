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Тюкавин прокомментировал суточный забег 51-летнего Смертина

Тюкавин прокомментировал суточный забег 51-летнего Смертина
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин перед стартом забега «Борись и побеждай» на ПМЭФ назвал участие бывшего капитана сборной России Алексея Смертина в чемпионате страны по суточному бегу спортивным подвигом.

«Это подвиг, не каждому дано, и поздравляю его. Он большой молодец, в таком возрасте бегает такие большие дистанции. Мне бы, наверное, это сделать было очень-очень тяжело», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт 3-6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге.

В начале мая Смертин преодолел 208 километров за 24 часа на чемпионате России по суточному бегу. Ранее, в январе, 51-летний экс-футболист участвовал в 50-километровом марафоне «Полюс холода» в Оймяконе.

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