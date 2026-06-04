Экс-игрок сборной России Кудряшов успешно перенёс операцию после ДТП — источник

Экс-футболист сборной России, а также московского «Спартака» и ряда других клубов Фёдор Кудряшов успешно перенёс операцию после ДТП. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, бывший защитник национальной команды находится дома после госпитализации.

Ранее сообщалось, что Кудряшов попал в больницу после столкновения с машиной скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве. Бывший спортсмен управлял мотоциклом. Фёдор травмировал руку.

Во время футбольной карьеры Кудряшов выступал за такие клубы, как «Факел», «Антальяспор», «Сочи», «Рубин», «Ростов» и «Спартак». Защитник четыре раза становился серебряным призёром чемпионата России. В сезоне-2025/2026 футболист принял участие в двух матчах ранних этапов Фонбет Кубка России в составе медиафутбольного клуба 2DROTS. За карьеру в сборной России Фёдор отыграл 48 матчей.