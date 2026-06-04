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Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года

Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года
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Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

— Что для вас лично значит чемпионат мира по футболу?
— В Катаре это было что-то особенное, так как это был мой первый турнир. Тогда я увидел, насколько он популярен во всём мире. Мне посчастливилось сыграть в нескольких стадиях Лиги чемпионов, которые смотрят повсюду, но чемпионат мира – первая игра – это действительно особенное чувство, которое позволяет гордиться.

— Начинаете ли вы этот чемпионат мира с совершенно другими чувствами?
— Берёшь с собой опыт, полученный на последнем турнире, как лично, так и для команды. И, надеюсь, сможем что-то с этим сделать, добиться успеха. На турнире дело не только в том, у кого лучшие игроки. Есть несколько факторов, которые определяют, добьёшься ли успеха. Так что мы будем бороться, и нужно также наслаждаться этим, ведь это вершина – представлять свою страну на чемпионате мира. Я с нетерпением жду этого, — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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