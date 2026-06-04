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Тренер женской сборной России Красножан прокомментировал победу в матче с Китаем

Тренер женской сборной России Красножан прокомментировал победу в матче с Китаем
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о победе в товарищеском матче с национальной командой Китая (2:1).

«Хотел бы поздравить команду Китая с хорошей игрой в матче, а свою команду – поздравить с победой. В первые 10 минут преимущество было на стороне сборной Китая. Мы ждали этого и были готовы к такому началу. Нам потребовалось время, чтобы войти в игру. Потом постепенно ситуация выровнялась.

Второй тайм прошёл лучше в плане содержания наших атак, поэтому два гола не были случайными. В целом это важная победа не только как результат, но и потому, что она первая в череде матчей между сборными Китая и России. Сборная Китая — один из соперников, с которыми мы часто играем. И раньше, к сожалению, побед у нас не было. Рад, что это произошло. Впереди вторая игра, поэтому радоваться пока рано — нужно думать о следующем матче», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

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