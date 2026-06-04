Анна Кожникова: рада, что дождалась поколения, с которым мы смогли обыграть Китай

Капитан женской сборной России Анна Кожникова поделилась эмоциями от победы в товарищеском матче с национальной командой Китая (2:1).

«Конечно, мы очень рады. Я рада, что дождалась поколения, с которым мы смогли сделать это, обыграть Китай. Надеюсь, что это только начало и этот результат даст нам хороший толчок, придаст уверенности, что мы действительно можем.

Сил отдали очень много. Мне кажется, к такой жаре невозможно привыкнуть. И мы с китаянками были примерно в одинаковом состоянии. В целом наша победа – не случайность. Мы хорошо сыграли, могли ещё забивать, имели моменты. И такой итог заслужили», — приводит слова Кожниковой официальный сайт РФС.