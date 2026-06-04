Сольбаккен оценил значение выхода сборной Норвегии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о значении выхода национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Думаю, это очень много значит для всей страны, особенно для рядовых болельщиков. Я долго этого ждал, и, думаю, всем было тяжело сидеть дома на каждом чемпионате мира, начиная с того времени, когда я играл в 1998 году.

50 тысяч болельщиков пришли встретить нас [после квалификации] в понедельник при минус четырёх градусах, и это говорит само за себя. Они так долго ждали этого момента, и вот он наконец настал. Я чувствую облегчение, потому что ты живёшь под таким давлением на этой работе. Конечно, после того как мы обыграли Италию со счётом 3:0, все сказали: «Теперь, наконец, мы это сделаем», но вы же знаете, в футболе может случиться всё что угодно.

Я по-прежнему чувствую огромное облегчение не только за игроков, но и за врачей, физиотерапевтов — всех, потому что они, возможно, были здесь дольше меня и участвовали в большем количестве квалификационных турниров, которые прошли неудачно», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт ФИФА.