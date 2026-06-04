Андрей Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира — 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

— Фавориты чемпионата мира?

— Испания, Франция, Англия.

— Кто может провалиться?

— Не знаю. Тёмная лошадка — Колумбия, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.