Губернатор Самарской области высказался об уходе Артёма Дзюбы из «Акрона»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказал мнение об уходе нападающего Артёма Дзюбы из тольяттинского «Акрона». Дзюба покинул клуб в связи с окончанием срока контракта.

«Вы правы, Дзюба был не просто лицом «Акрона», для многих болельщиков футбола он был одним из самых ярких игроков, да и остаётся им. Конечно же, с лёгкой грустью восприняли новость. Но мы понимаем, какие цели преследует руководство клуба. С огромным уважением относимся к Дзюбе. И с благодарностью за те два года, которые он провёл на территории нашего региона», — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.