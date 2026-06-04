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Умер второй лучший бомбардир в истории «Челси»

Умер второй лучший бомбардир в истории «Челси»
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Накануне ушёл из жизни легендарный английский футболист Бобби Тэмблинг. Он скончался в возрасте 84 лет, о чём сообщила в соцсетях пресс-служба клуба «Кроссхейвен», который Тэмблинг ранее тренировал.

Ранее у Бобби была диагностирована деменция. Общие проблемы со здоровьем и стали причиной смерти.

Стоит отметить, что Тэмблинг занимает второе место в списке лучших бомбардиров лондонского «Челси». Он выступал за «аристократов» с 1959 по 1970 год. На счету Бобби 370 матчей и 202 забитых мяча. В рейтинге лучших бомбардиров «Челси» Тэмблинг уступает только Фрэнку Лэмпарду, который побил его рекорд в 2013 году.

Также Тэмблинг — рекордсмен «Челси» по количеству голов в одном матче. В 1966 году он оформил пента-трик (пять голов) в матче с «Астон Виллой».

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