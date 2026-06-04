Ван Дейк вспомнил поражение сборной Нидерландов от Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о поражении в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с национальной командой Аргентины (2:2, 3:4 пен.).

— Это была очень напряжённая игра против великой страны, которая всегда создавала нам трудности и боролась до самого конца. И так всё и закончилось. Думаю, мы совершили невероятный камбэк: в тот момент у нас был импульс, и, возможно, нам следовало продолжать давить. Оглядываясь назад, всегда легко сказать. Они прошли дальше, и, возможно, то, что они выиграли чемпионат мира, это немного помогло осознать. Потому что, по крайней мере, можно сказать, что проиграл чемпионам мира. Это была очень напряжённая игра, о которой я долго думал.

— Что вы вынесли из той игры?

— Не что-то конкретное, но это был опыт. Игра, момент – такие матчи просто запоминаются. Как ты боролся, опыт команды. Если посмотреть, как мы все вместе праздновали у углового флажка после того, как сравняли счёт… И как мы забили со штрафного. Это действительно прекрасные моменты, которые я ещё долго не забуду, — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.