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Тюкавин ответил, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026

Тюкавин ответил, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026
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Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин ответил на вопрос, кого он будет поддерживать на чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

— Будете следить за чемпионатом мира по футболу? На чьей стороне будут ваши симпатии?
— Буду следить прежде всего за своими ребятами из нашей команды — это Луис Чавес [Мексика] и Хуан Касерес [Парагвай], которые будут выступать за свои сборные. Игры пройдут очень рано, но я буду как раз вставать на рыбалку и надеюсь их посмотреть.

— Где вы рыбачите?
— Это секрет, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

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