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Тренер сборной Норвегии Сольбаккен: на ЧМ-2026 мы попали в очень сложную группу

Тренер сборной Норвегии Сольбаккен: на ЧМ-2026 мы попали в очень сложную группу
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года. Норвегия сыграет в группе I с национальными командами Франции, Сенегала и Ирака.

«Когда впервые за много лет попадаешь на чемпионат мира, считаю, не стоит слишком много думать об ожиданиях. Нужно их брать с собой, и, надеюсь, мы сможем сыграть так же, как и в отборочных матчах.

Не думаю, что нам есть чего бояться, но тем не менее мы попали в очень сложную группу, где предстоит встретиться, возможно, с одним из фаворитов, так что будет очень тяжело в любом случае. Очевидно, Франция — явный фаворит в этой группе, а остальные три страны должны бороться за второе и третье места. Думаю, борьба будет очень напряжённой, и, надеюсь, мы сможем пройти дальше», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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