Глава Самарской области заверил, что Булатов останется тренером «Крыльев» в новом сезоне

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Сергей Булатов останется на посту главного тренера «Крыльев Советов» в сезоне-2026/2027. По его словам, стороны пришли к решению о дальнейшей совместной работе.

— Вы говорили, что Булатову предложен новый контракт, но пока нет официального объявления о продлении. В чём загвоздка?

— Загвоздки никакой нет. Я после окончания сезона встретился с Булатовым и директором клуба. Мы договорились о дальнейшей работе. Булатов будет работать тренером «Крыльев Советов», — сказал Вячеслав Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.