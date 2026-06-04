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ФИФА запретила приносить многоразовые бутылки с водой на чемпионат мира — 2026

ФИФА запретила приносить многоразовые бутылки с водой на чемпионат мира — 2026
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ФИФА запретила болельщикам приносить бутылки с водой на матчи чемпионата мира – 2026. Организация уведомила владельцев билетов на матчи турнира об изменении в Кодексе поведения ФИФА. Ранее болельщикам разрешалось приносить с собой многоразовые пластиковые пустые бутылки объёмом до 1 литра.

«Во избежание недоразумений, проносить на стадион многоразовые бутылки с водой запрещено», – приводит слова изменённого пункта Кодекса The Athletic.

На клубном чемпионате мира прошлым летом на стадионах ФИФА бутилированная вода стоила от $ 4 до $ 6. На матчах чемпионата мира – 2026 будет продаваться марка воды Dasani, принадлежащая компании Coca-Cola. Её цена на данный момент неизвестна.

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