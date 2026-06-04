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Ван Дейк высказался о подготовке сборной Нидерландов к пенальти на ЧМ-2026

Ван Дейк высказался о подготовке сборной Нидерландов к пенальти на ЧМ-2026
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о подготовке к возможной серии пенальти на чемпионате мира 2026 года.

— В преддверии этого чемпионата мира насколько тщательно вы будете готовиться к серии пенальти?
— Мы всегда так делаем – мы делали это и тогда. Всегда будут разговоры о пенальти. Но это не значит, что, если тренируешь бить пенальти каждый день, успех гарантирован. Важно продолжать это делать, но хороший пример: до встречи с Аргентиной [на ЧМ-2022] я забивал все пенальти на тренировках, а потом приходит матч, и промахиваешься. Это горькая пилюля, но это футбол, и с этим просто нужно смириться. Но это определённо то, что мы будем тренировать. Надеюсь, мы сможем выиграть в основное время, но никогда не знаешь, как всё обернётся, — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

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