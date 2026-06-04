«Манчестер Сити» пригрозил «Реалу» судом после обещания Рикельме подписать Эрлинга Холанда

Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность подачи в суд после обещания кандидата на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме добиться перехода норвежского нападающего «горожан» Эрлинга Холанда.

«Распространяемая в испанских СМИ информация является ложной. Нет никаких шансов, что это произойдёт. Никаких договорных положений, что это возможно осуществить. Мы рассматриваем возможность подать в суд за преднамеренное использование изображения своего игрока», — приводит слова пресс-службы «Ман Сити» инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Рикельме рассказал в эфире испанского шоу El Hormiguero о планах по трансферу Холанда. Во время программы он продемонстрировал футболку с фамилией Эрлинга и нотариально заверенный документ, связанный с его предвыборными обещаниями.