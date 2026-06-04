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Столе Сольбаккен высказался о статусе Норвегии как «тёмной лошадки» на ЧМ-2026

Столе Сольбаккен высказался о статусе Норвегии как «тёмной лошадки» на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года. Норвегия сыграет в группе I с национальными командами Франции, Сенегала и Ирака.

«Не думаю, что мы «тёмная лошадка», способная дойти до конца. Считаю, что мы «тёмная лошадка» в том смысле, что в удачный день мы, возможно, сможем обыграть более сильного соперника. Но говорить, что мы «тёмная лошадка» на протяжении всего турнира — это слишком далеко от истины.

Для Норвегии этот чемпионат мира — возможность проявить себя, показать миру, что мы играем, возможно, в другой футбол, чем раньше, и что мы — атакующая команда с хорошими игроками, которые усердно работают друг для друга.

Мой идеальный сценарий? Я не буду об этом говорить, потому что мои мечты — это мои личные мечты. Но, надеюсь, мы сможем выжать максимум из команды, и в удачный день мы сможем обыграть кого угодно», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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