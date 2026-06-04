Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался об ожиданиях болельщиков перед ЧМ

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался об ожиданиях болельщиков перед ЧМ
Комментарии

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ответил на вопрос об ожиданиях болельщиков перед чемпионатом мира 2026 года.

— Насколько велико для вас и команды бремя ожиданий болельщиков?
— Ожидания будут всегда. Мы живём в мире, где у людей всегда есть своё мнение. Люди всегда будут чувствовать потребность делиться своими мнениями. Не нужно слишком сильно к этому прислушиваться. Нам просто нужно иметь план, как команде двигаться в одном направлении – в том числе и при поддержке болельщиков. Это значит двигаться вперёд, быть позитивными и добиваться успеха.

— Получаете ли вы много энергии от болельщиков?
— Надеюсь, что так и будет. Возможно, это недооценивается, но их поддержка очень важна. Хороший пример – матч с Аргентиной в Катаре. Было ощущение, что мы играем в Буэнос-Айресе. Там было так много болельщиков, это очень важно. Мне повезло играть за клуб с фантастическими болельщиками. Это очень важно, поэтому надеюсь, что в Америке мы, как команда, тоже сможем рассчитывать на большую поддержку. Я понимаю, что это не всегда легко. Но да, надеюсь, что сможем, — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ван Дейк опять без трофея. Что покажет сборная Нидерландов на ЧМ-2026?
Ван Дейк опять без трофея. Что покажет сборная Нидерландов на ЧМ-2026?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android