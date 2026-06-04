Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался об ожиданиях болельщиков перед ЧМ

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ответил на вопрос об ожиданиях болельщиков перед чемпионатом мира 2026 года.

— Насколько велико для вас и команды бремя ожиданий болельщиков?

— Ожидания будут всегда. Мы живём в мире, где у людей всегда есть своё мнение. Люди всегда будут чувствовать потребность делиться своими мнениями. Не нужно слишком сильно к этому прислушиваться. Нам просто нужно иметь план, как команде двигаться в одном направлении – в том числе и при поддержке болельщиков. Это значит двигаться вперёд, быть позитивными и добиваться успеха.

— Получаете ли вы много энергии от болельщиков?

— Надеюсь, что так и будет. Возможно, это недооценивается, но их поддержка очень важна. Хороший пример – матч с Аргентиной в Катаре. Было ощущение, что мы играем в Буэнос-Айресе. Там было так много болельщиков, это очень важно. Мне повезло играть за клуб с фантастическими болельщиками. Это очень важно, поэтому надеюсь, что в Америке мы, как команда, тоже сможем рассчитывать на большую поддержку. Я понимаю, что это не всегда легко. Но да, надеюсь, что сможем, — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.