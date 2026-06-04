«Мои игроки ещё даже не родились». Дешам — о поражении Франции от Сенегала на ЧМ-2002

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о возможности отомстить национальной команде Сенегала за поражение на чемпионате мира 2002 года. Тогда французы проиграли со счётом 0:1. Франция сыграет с Сенегалом в стартовом для себя матче чемпионата мира 2026 года 16 июня.

«В то время мои игроки ещё даже не родились и не были достаточно взрослыми, чтобы это понять. В спорте такого не бывает. Это уже история. Это новая глава. Сенегал — одна из ведущих футбольных стран Африки», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Кроме сборных Франции и Сенегала, в группе I сыграют Норвегия и Ирак.