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«Мои игроки ещё даже не родились». Дешам — о поражении Франции от Сенегала на ЧМ-2002

«Мои игроки ещё даже не родились». Дешам — о поражении Франции от Сенегала на ЧМ-2002
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о возможности отомстить национальной команде Сенегала за поражение на чемпионате мира 2002 года. Тогда французы проиграли со счётом 0:1. Франция сыграет с Сенегалом в стартовом для себя матче чемпионата мира 2026 года 16 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В то время мои игроки ещё даже не родились и не были достаточно взрослыми, чтобы это понять. В спорте такого не бывает. Это уже история. Это новая глава. Сенегал — одна из ведущих футбольных стран Африки», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Кроме сборных Франции и Сенегала, в группе I сыграют Норвегия и Ирак.

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