«Я сомневаюсь в некоторых из них». Кайл Уокер — о защите сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер выразил обеспокоенность списком игроков обороны, вызванных на чемпионат мира – 2026.

«Защита… Мне кажется, что многие, вероятно, играли не слишком хорошо или имеют травмы. Можно ли положиться на них на протяжении всего турнира? Вот тут я, пожалуй, и сомневаюсь в некоторых из них, но я не тренер.

Гарри Магуайр и Люк Шоу, вероятно, провели лучшие сезоны за «Манчестер Юнайтед» за долгое время, и теперь их нет на турнире. Я думаю, что Люк Шоу должен был быть в составе, и я думаю, что Гарри Магуайр тоже должен был быть в составе», – приводит слова Уокера Goal.

Ранее он также заявлял, что шокирован отсутствием вызова в сборную нападающего «Манчестер Сити» Фила Фодена и защитника мадридского «Реала» Трента Александер‐Арнольда.