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Павел Погребняк назвал бредом слова ван Дер Варта о допинге сборной России на Евро-2008

Павел Погребняк назвал бредом слова ван Дер Варта о допинге сборной России на Евро-2008
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на заявление экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о матче с россиянами на чемпионате Европы 2008 года. Подопечные Гуса Хиддинка победили со счётом 3:1, забив два гола в дополнительное время. Ван дер Варт накануне обвинил российских футболистов в допинге.

ЧЕ-2008 - финальный раунд . 1/4 финала
21 июня 2008, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 3
ДВ
Россия
0:1 Павлюченко – 56'     1:1 ван Нистелрой – 86'     1:2 Торбинский – 112'     1:3 Аршавин – 116'    

«Я даже не хочу комментировать этот бред. Это как с матчем «Зенита» и «Баварии», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России дошла полуфинала чемпионата Европы — 2008, где уступила национальной команде Испании.

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