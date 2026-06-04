Павел Погребняк назвал бредом слова ван Дер Варта о допинге сборной России на Евро-2008

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк отреагировал на заявление экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о матче с россиянами на чемпионате Европы 2008 года. Подопечные Гуса Хиддинка победили со счётом 3:1, забив два гола в дополнительное время. Ван дер Варт накануне обвинил российских футболистов в допинге.

«Я даже не хочу комментировать этот бред. Это как с матчем «Зенита» и «Баварии», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России дошла полуфинала чемпионата Европы — 2008, где уступила национальной команде Испании.