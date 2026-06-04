Аршавин назвал лучшего игрока постсоветского пространства, Кварацхелия — второй

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, что нужно сделать вингеру «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии, чтобы стать лучшим игроком постсоветского пространства. По мнению Аршавина, пока таким футболистом является экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко.

— Чего должен добиться Хвича, чтобы стать лучшим игроком постсоветского пространства?

— «Золотой мяч» выиграть.

— И кому он пока уступает?

— Шевченко.

— Ну, мы говорим о постсоветском пространстве, с 1991 года. То есть это точно Шевченко, кто ещё?

— Следующий Хвича.

— Следующий уже? Никого вообще, то есть, нет рядом?

— Ну, Каладзе ещё, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.