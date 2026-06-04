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Вирджил ван Дейк оценил состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2026 года

Вирджил ван Дейк оценил состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2026 года
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о составе национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

— Что вы видите в этом составе, что заставляет вас думать, что команда готова к ЧМ?
— Многие игроки выступали на Евро-2024, так что это ценный опыт. Для многих это был первый крупный турнир. Многие из них сейчас находятся в расцвете сил. Большинство из них также играют за очень большие клубы на уровне Лиги чемпионов. Но для меня всегда всё сводится к тому, что дело не в наличии великих игроков, а в том, у кого лучшая команда. Мы, как команда и тренерский штаб, должны найти лучшую формулу для достижения успеха.

— Верите ли вы, что можете выиграть чемпионат мира с этим составом?
— Да. У нас очень сплочённая группа, и я действительно в это верю. Просто нужна ещё и удача. Нужны игроки, у которых будут особые моменты, и никаких травм, особенно учитывая количество матчей, которые приходится играть в наши дни. Всё это имеет значение. Но когда я смотрю на состав и на то, чего мы можем достичь, я действительно верю, что мы можем сделать что-то особенное, — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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