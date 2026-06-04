«Мы всё сделали правильно». Зырянов — об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что сине-бело-голубые поступили правильно, совершив обмен нападающего Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева из ЦСКА. Переходы игроков состоялись в зимнее трансферное окно. Дивеев провёл за «Зенит» 15 матчей, забил один гол и отдал одну передачу. Гонду забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в 13 матчах за ЦСКА.

«Пошёл ли полностью в плюс «Зениту» обмен Лусиано на Дивеева? Игорь Дивеев провёл все матчи, не пропустив практически ни одной тренировки. Поэтому скажу, что мы всё сделали правильно. И правильно Игоря готовили к играм, подводили в тренировочном процессе», — приводит слова Зырянова ТАСС.