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«Мы всё сделали правильно». Зырянов — об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду

«Мы всё сделали правильно». Зырянов — об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что сине-бело-голубые поступили правильно, совершив обмен нападающего Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева из ЦСКА. Переходы игроков состоялись в зимнее трансферное окно. Дивеев провёл за «Зенит» 15 матчей, забил один гол и отдал одну передачу. Гонду забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в 13 матчах за ЦСКА.

«Пошёл ли полностью в плюс «Зениту» обмен Лусиано на Дивеева? Игорь Дивеев провёл все матчи, не пропустив практически ни одной тренировки. Поэтому скажу, что мы всё сделали правильно. И правильно Игоря готовили к играм, подводили в тренировочном процессе», — приводит слова Зырянова ТАСС.

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