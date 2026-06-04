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Президент Федерации футбола Франции подтвердил проблемы организации с бюджетом

Президент Федерации футбола Франции подтвердил проблемы организации с бюджетом
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло подтвердил наличие у организации финансовых трудностей. Для того чтобы минимизировать потери в бюджете, сборной страны на чемпионате мира – 2026 необходимо пройти как минимум в 1/4 финала.

«Нам нужно пройти очень далеко в турнире, чтобы выйти в ноль. Я говорю не о заработке, а только о том, чтобы ничего не потерять», – приводит слова Диалло L’Équipe.

Также в данный момент президент федерации регулирует вопрос о бонусах игрокам, соглашение по которому он надеется достичь к 10 июня. Первый матч сборной Франции на чемпионате мира – 2026 состоится 16 июня. В нём она встретится с командой Сенегала.

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