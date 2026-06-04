Опубликованы игровые номера сборной Англии на чемпионат мира 2026 года

Сборная Англии в социальной сети Х объявила номера игроков на чемпионат мира 2026 года.

Состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года:

1 — Джордан Пикфорд.

2 — Эзри Конса.

3 — Нико О'Райли.

4 — Деклан Райс.

5 — Джон Стоунз.

6 — Марк Гехи.

7 — Букайо Сака.

8 — Эллиот Андерсон.

9 — Гарри Кейн.

10 — Джуд Беллингем.

11 — Маркус Рашфорд.

12 — Валентино Ливраменто.

13 — Дин Хендерсон.

14 — Джордан Хендерсон.

15 — Дэн Бёрн.

16 — Кобби Майну.

17 — Морган Роджерс.

18 — Энтони Гордон.

19 — Олли Уоткинс.

20 — Нони Мадуэке.

21 — Эберечи Эзе.

22 – Айван Тони.

23 — Джеймс Траффорд.

24 — Рис Джеймс.

25 — Джед Спенс.

26 — Джарелл Куанса.

Фото: Сборная Англии

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.