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Опубликованы игровые номера сборной Англии на чемпионат мира 2026 года

Опубликованы игровые номера сборной Англии на чемпионат мира 2026 года
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Сборная Англии в социальной сети Х объявила номера игроков на чемпионат мира 2026 года.

Состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года:

1 — Джордан Пикфорд.
2 — Эзри Конса.
3 — Нико О'Райли.
4 — Деклан Райс.
5 — Джон Стоунз.
6 — Марк Гехи.
7 — Букайо Сака.
8 — Эллиот Андерсон.
9 — Гарри Кейн.
10 — Джуд Беллингем.
11 — Маркус Рашфорд.
12 — Валентино Ливраменто.
13 — Дин Хендерсон.
14 — Джордан Хендерсон.
15 — Дэн Бёрн.
16 — Кобби Майну.
17 — Морган Роджерс.
18 — Энтони Гордон.
19 — Олли Уоткинс.
20 — Нони Мадуэке.
21 — Эберечи Эзе.
22 – Айван Тони.
23 — Джеймс Траффорд.
24 — Рис Джеймс.
25 — Джед Спенс.
26 — Джарелл Куанса.

Фото: Сборная Англии

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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