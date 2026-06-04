Павел Мамаев: не все способны преодолеть то, что преодолевал я

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о жизненных сложностях, которые он преодолел.

«Если говорить прямо, не все способны преодолеть то, что преодолевал я. Но я не знаю, способен ли я преодолевать трудности так же, как это делают другие люди. Я точно знаю, что ни в коем случае нельзя унывать, как бы тяжело тебе ни было. Это всего лишь жизненный эпизод. Сегодня это так, а завтра может быть в 100 раз круче, и ты будешь очень счастлив. Как бы банально ни звучало, жизнь состоит из успехов, испытаний и всего остального. Главное — как мы к этому относимся. Делаем ли из этого трагедию такого масштаба, что весь мир против тебя. Однако в масштабе мира ты лишь маленькая частичка. Просто нужно относиться спокойнее и взвешеннее», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.