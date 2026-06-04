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Павел Мамаев включил Мусаева в тройку лучших тренеров в своей карьере

Павел Мамаев включил Мусаева в тройку лучших тренеров в своей карьере
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Известный российский экс-футболист Павел Мамаев составил тройку лучших тренеров за всю свою профессиональную карьеру.

«Я могу сказать, что в тренировочном процессе для меня безоговорочное первое место займёт Мурад Олегович Мусаев. Было большим удивлением, что с ним будет настолько круто и интересно. Я действительно получал удовольствие от каждой тренировки. Если говорить о мотивационных моментах, с точки зрения достижения результата первым будет Валерий Георгиевич Газзаев. С точки зрения управления командой, коллективом и взаимодействия с игроками любого статуса — это Валерий Георгиевич Карпин.

Есть что почерпнуть у того же Леонида Викторовича Слуцкого, Хуанде Рамоса, Зико, с которыми я работал. У всех тренеров есть моменты, которые можно подметить для себя. Нет категоричности вроде: «Нет, я бы так не работал». Даже если по ходу карьеры я был с чем-то не согласен, со временем на какие-то вопросы я сам себе ответил, почему тренер сделал так, а не иначе. Но если нужно собрать идеального тренера по всем аспектам, я назвал тройку», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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