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Стали известны игровые номера сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года

Стали известны игровые номера сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года
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Сборная Португалии в социальной сети Х опубликовала игровые номера футболистов на чемпионат мира 2026 года.

Состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года:

1 — Диогу Кошта.
2 — Нелсон Семеду.
3 — Рубен Диаш.
4 — Томаш Араужу.
5 — Диогу Дало.
6 — Матеус Нунес.
7 — Криштиану Роналду.
8 — Бруну Фернандеш.
9 — Гонсалу Рамуш.
10 — Бернарду Силва.
11 — Жоау Феликс.
12 — Жозе Са.
13 — Ренату Вейга.
14 — Гонсалу Инасиу.
15 — Жоау Невеш.
16 — Франсиску Тринкан.
17 — Рафаэл Леау.
18 — Педру Нету.
19 — Гонсалу Гедеш.
20 — Жоау Канселу.
21 — Рубен Невеш.
22 – Руй Силва.
23 — Витинья.
24 — Саму Кошта.
25 — Нуну Мендеш.
26 — Франсишку Консейсау.

Фото: Сборная Португалии

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