Стали известны игровые номера сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года

Сборная Португалии в социальной сети Х опубликовала игровые номера футболистов на чемпионат мира 2026 года.

Состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года:

1 — Диогу Кошта.

2 — Нелсон Семеду.

3 — Рубен Диаш.

4 — Томаш Араужу.

5 — Диогу Дало.

6 — Матеус Нунес.

7 — Криштиану Роналду.

8 — Бруну Фернандеш.

9 — Гонсалу Рамуш.

10 — Бернарду Силва.

11 — Жоау Феликс.

12 — Жозе Са.

13 — Ренату Вейга.

14 — Гонсалу Инасиу.

15 — Жоау Невеш.

16 — Франсиску Тринкан.

17 — Рафаэл Леау.

18 — Педру Нету.

19 — Гонсалу Гедеш.

20 — Жоау Канселу.

21 — Рубен Невеш.

22 – Руй Силва.

23 — Витинья.

24 — Саму Кошта.

25 — Нуну Мендеш.

26 — Франсишку Консейсау.

Фото: Сборная Португалии