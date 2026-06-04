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Аршавин прокомментировал высказывание ван дер Варта о сборной России на Евро-2008

Аршавин прокомментировал высказывание ван дер Варта о сборной России на Евро-2008
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал высказывание экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта о национальной команде России на Евро-2008. Ван дер варт намекнул, что российские футболисты могли использовать допинг.

«Вот то, как я бегал этот матч, для меня самого удивительно. У них была «группа смерти», они всех разнесли. Франция там была, Италия. И на третью игру они вышли вторым составом. Но, понимаешь, в футболе ещё почему редко допинг… Я не знаю просто, какой допинг должен быть для футболистов. У нас не цикличный вид спорта», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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