Александр Бородюк ответил ван дер Варту на обвинение сборной России в допинге на Евро-2008

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк ответил экс-полузащитнику Нидерландов Рафаэлю ван дер Варту на обвинение игроков российской национальной команды в применении допинга на Евро-2008. Подопечные Гуса Хиддинка победили со счётом 3:1, забив два гола в дополнительное время.

«Видимо, у ван дер Варта что-то с головой случилось. Пусть прилетает в Россию, у нас отличные врачи, особенно психиатры — помогут ему вылечиться. А если говорить по-футбольному, нужно научиться достойно проигрывать», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущему победителю турнира в лице Испании.