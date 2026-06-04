Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бородюк ответил ван дер Варту на обвинение сборной России в допинге на Евро-2008

Александр Бородюк ответил ван дер Варту на обвинение сборной России в допинге на Евро-2008
Комментарии

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк ответил экс-полузащитнику Нидерландов Рафаэлю ван дер Варту на обвинение игроков российской национальной команды в применении допинга на Евро-2008. Подопечные Гуса Хиддинка победили со счётом 3:1, забив два гола в дополнительное время.

«Видимо, у ван дер Варта что-то с головой случилось. Пусть прилетает в Россию, у нас отличные врачи, особенно психиатры — помогут ему вылечиться. А если говорить по-футбольному, нужно научиться достойно проигрывать», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущему победителю турнира в лице Испании.

Материалы по теме
Аршавин прокомментировал высказывание ван дер Варта о сборной России на Евро-2008
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android