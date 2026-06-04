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Дидье Дешам назвал единственный недостаток состава сборной Франции на ЧМ-2026

Дидье Дешам назвал единственный недостаток состава сборной Франции на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о составе национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Что касается индивидуального таланта, у нас много сильных игроков, и у меня предостаточно вариантов. Единственный незначительный недостаток, на который я могу указать в 2026 году, и это просто факт, заключается в том, что те, кто был в 2018 году, уже имели опыт выступлений в 2014 и 2016 годах, а в этот раз у меня много молодых игроков с ограниченным опытом участия в крупных соревнованиях.

Когда они надевают эту форму, на игроках лежит ответственность. Это заставляет их отвечать за свои действия и требует от них хорошей игры. С самого первого дня, 14 лет назад, я говорил им: «Когда вы присоединяетесь к сборной Франции, вы приходите сюда не для того, чтобы брать. Вы здесь, чтобы отдавать», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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