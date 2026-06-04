«Умственно ты устаёшь, но физически — нет». Кайл Уокер о выгорании современных футболистов

Крайний защитник «Бёрнли» Кайл Уокер опроверг предположения о том, что современные команды физически перегружены. По мнению игрока, адреналин, выделяющийся во время турнира, перекрывает истощение, а выгорание не может быть оправданием плохих результатов.

«Игроки не устают. Я много слышу о выгорании игроков… Я считаю, что умственно ты устаёшь, но физически — нет. Я думаю, что ты переходишь в режим автопилота, и если твой разум говорит твоим ногам, что ты можешь бежать, ты сможешь бежать. Ты представляешь свою страну на крупном турнире. Любой парень или девушка мечтали бы об этом», – приводит слова Уокера Goal.