Губернатор Самарской области прокомментировал запрет «Крыльев» на регистрацию футболистов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал запрет «Крыльев Советов» на регистрацию футболистов, наложенный Российским футбольным союзом (РФС) из-за задолженности перед «Зенитом».

— Как обстоит ситуация у «Крыльев Советов» с задолженностью по трансферной компенсации перед «Зенитом» за переход Сергеева?

— Знаю точно, что у команды есть бюджет, который готовится к новому сезону вполне спокойно. Ко мне приходит руководство и советуется по некоторым игрокам. Все процессы подготовки идут. Они в хорошем режиме, — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.