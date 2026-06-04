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Губернатор Самарской области прокомментировал запрет «Крыльев» на регистрацию футболистов

Губернатор Самарской области прокомментировал запрет «Крыльев» на регистрацию футболистов
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал запрет «Крыльев Советов» на регистрацию футболистов, наложенный Российским футбольным союзом (РФС) из-за задолженности перед «Зенитом».

— Как обстоит ситуация у «Крыльев Советов» с задолженностью по трансферной компенсации перед «Зенитом» за переход Сергеева?
— Знаю точно, что у команды есть бюджет, который готовится к новому сезону вполне спокойно. Ко мне приходит руководство и советуется по некоторым игрокам. Все процессы подготовки идут. Они в хорошем режиме, — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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