«Это трижды круто». Зырянов — о двух победах Матвея Сафонова в Лиге чемпионов
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил невероятное достижение, выиграв две Лиги чемпионов. В сезоне-2025/2026 парижане стали победителями этого турнира, обыграв в финале «Арсенал». Год назад команда Луиса Энрике оказалась сильнее в решающем матче Лиги чемпионов миланского «Интера».
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Просто выиграть Лигу чемпионов — это круто. А два раза — вообще круто. А если ты российский футболист, выигравший дважды Лигу чемпионов, то это трижды круто.
Поздравляю Сафонова. Это невероятное достижение. Кто бы что ни говорил», — приводит слова Зырянова ТАСС.
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