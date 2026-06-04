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Мамаев: если у Батракова есть предложение из «ПСЖ», надо ехать. У него должно получиться

Мамаев: если у Батракова есть предложение из «ПСЖ», надо ехать. У него должно получиться
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Известный российский экс-футболист Павел Мамаев отреагировал на слухи об интересе «Пари Сен-Жермен» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Лёша провёл потрясающие два сезона. Дай бог, чтобы всё срослось. Я ещё несколько месяцев назад сказал, что даже думать не надо — нужно ехать. Матвей тоже поехал, когда там был Доннарумма в статусе одного из лучших в мире. Вы же видите, что благодаря его труду и разным обстоятельствам всё поменялось. Сейчас Матвей — первый номер в лучшей команде Европы. Лёше ни в коем случае не надо бояться и сомневаться. Если есть предложение, надо ехать и развивать свою карьеру. У него должно всё получиться», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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