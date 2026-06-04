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«Я не несу ответственность за городские легенды». Клеман Тюрпен ответил на критику

«Я не несу ответственность за городские легенды». Клеман Тюрпен ответил на критику
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Французский арбитр Клеман Тюрпен ответил на критику в свой адрес перед чемпионатом мира – 2026. Он рассказал, что мало знает о собственной репутации, а также прокомментировал слух о том, что арбитры VAR не решаются отменять его решения из-за его статуса.

«Я обращаю мало внимания на то, что обо мне говорят, и не пользуюсь социальными сетями, поэтому не знаю, как меня воспринимают. Некоторые руководители считают меня высокомерным? На чём они основывают свои выводы? Я не считаю себя высокомерным.

VAR знают, когда вмешиваться, а когда нет, независимо от решения арбитра. Я не несу ответственность за эти городские легенды», – приводит слова Тюрпена L’Équipe.

Для арбитра чемпионат мира – 2026 станет третьим в его карьере. Он пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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