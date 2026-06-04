«Я сосредоточен исключительно на сборной». Томаш Соучек — о настрое на ЧМ-2026

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Чехии Томаш Соучек высказался по поводу предстоящего чемпионата мира – 2026. По результатам последнего тура АПЛ сезона-2025/2026 его клуб занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип.

«Я оставил позади то, что произошло в прошлом сезоне. Я на 100% сосредоточен на национальной команде. Что будет, то будет позже. Сейчас у меня ясная голова на целый месяц, я сосредоточен исключительно на национальной команде. Я хочу добиться того, ради чего мы сюда приехали. Только потом я снова смогу сосредоточиться на другой стороне своей футбольной жизни. Возможно, это не тот ответ, который вы хотели услышать, но сейчас национальная команда для меня важнее всего», – приводит слова Соучека Sport Witness.

В рамках группового этапа чемпионата мира – 2026 сборной Чехии предстоит встретиться с командами Южной Кореи (12 июня), ЮАР (18 июня) и Мексики (25 июня).